Pour la libération de Christian Tein et des prisonniers politiques kanak !

Nous étions près de quatre-vingts personnes à nous rassembler samedi devant le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach où se trouve emprisonné Christian Tein, président du FLNKS et responsable de la CCAT (cellule de coordination des actions de terrains).

Des banderoles, des photos de détenus de la CCAT qui sont emprisonnés un peu partout dans l’Hexagone depuis maintenant plus de neuf mois, avaient été déployées tout le long de la route qui mène à la prison. On pouvait y lire : « La colonisation est un crime contre l’humanité », « Libérez nos innocents et condamnés injustement » ou bien encore « Femmes kanak en prison, libération pour elles ».

Des militants LFI venus de Belfort, de Montbéliard, de Strasbourg avaient fait spécialement le trajet pour être présents afin de soutenir la délégation de la CCAT venue de Kanaky pour une tournée dont l’un des points d’orgue sera le meeting du lundi 7 avril à la Bourse du travail de Paris.

Ce rassemblement a été organisé à trois jours d’une décision de justice concernant le pourvoi en cassation de Christian Tein et qui fait suite à la décision rendue par la cour d’appel de Nouméa en novembre dernier confirmant le maintien de son placement en détention « provisoire » prononcé en première instance.

Dans une ambiance festive, le rassemblement a été suivi de prises de paroles qui ont toutes dénoncé l’iniquité de ces détentions.

Le Cicr a tenu à rappeler sa campagne engagée en direction du garde des Sceaux. Alors que d’autres se rengorgent de défendre l’État de droit, nous avons, dans la France de 2025, des prisonniers politiques, déportés, qui croupissent depuis des mois et des mois, à l’isolement, avec des droits de visite restreints, à 22 000 kilomètres de chez eux.

Lors de la réunion publique à Paris, le 7 avril, les organisateurs ont dénoncé la situation absolument révoltante faite au peuple kanak, plongé dans la misère et la répression. LFI était présente et est intervenue dans les débats, de même que le Comité international contre la répression.

On ne laissera pas faire.