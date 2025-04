Palestine : la parole à Awad Abdel Fattah, co-coordinateur de la Campagne pour un seul Etat démocratique

Article publié sur le site Arab48.com, le 20 avril

Quelle est l’intention réelle des pays qui parlent de « la solution à deux États » et promettent de reconnaître bientôt un État palestinien, ce qui a suscité la colère hystérique de la coalition sioniste au pouvoir ? Devons-nous croire ce que ces pays disent sur la nécessité d’une « solution à deux États », alors qu’ils refusent ou prétendent être incapables d’arrêter le génocide sioniste dans la bande de Gaza ?

Qu’est-ce qui est le plus facile et le plus nécessaire à l’heure actuelle : arrêter les massacres ou établir un État palestinien, une tâche majeure qui nécessite un changement radical de l’équilibre des pouvoirs et une pression réelle pour retirer les colonies sionistes et la présence militaire des territoires occupés en 1967, conformément au droit international, ce qui n’est pas le cas actuellement ?

Ces pays sont-ils sérieux dans ce qu’ils disent, ou s’agit-il d’une esquive plutôt que d’assumer l’audace politique et morale et l’adoption d’une position ferme pour arrêter la guerre, ce qui nécessite simplement d’imposer un embargo sur les armes à la machine d’extermination sioniste, d’aller au Conseil de sécurité et d’adopter une résolution pour arrêter le massacre, et de boycotter le régime d’extermination ?

Oui, peut-être que le retour des déclarations sur un État palestinien est l’indice d’une prise de conscience de la conclusion logique qu’il n’y a pas d’autre issue à ce conflit colonial qu’une solution politique, quelle que soit sa justice, mais ce n’est pas une prise de conscience réelle et sincère, ce n’est rien d’autre qu’un camouflage de la poursuite du massacre sioniste.

Il n’est pas nécessaire de mobiliser des armées gigantesques pour contraindre Israël à mettre fin aux crimes les plus odieux de l’histoire. L’arrêt de la guerre ne nécessite qu’une décision internationale et l’initiative de chaque pays, étranger, arabe ou islamique, de cesser de vendre des armes, de suspendre les accords de normalisation et de prendre des mesures punitives à l’encontre de l’auteur du crime de génocide en vertu du droit international.

Celui qui ne peut arrêter un massacre humain d’une brutalité sans précédent est-il prêt ou désireux d’aller dans le sens d’imposer une solution politique à Israël ? C’est une question fondamentale, qui ne peut être contournée.

Nous ne parlons pas des quelques pays occidentaux, tels que l’Irlande, l’Espagne et peut-être la Norvège, qui ont pris des décisions progressistes contre Israël et qui sont sincères lorsqu’ils parlent d’un État palestinien indépendant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, mais des gouvernements occidentaux qui sont alliés à Israël et soutiennent sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien, tels que la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne, ainsi qu’un certain nombre de régimes arabes qui se sont transformés en colonies israéliennes de leur propre gré.

Ces gouvernements, les gouvernements européens en particulier, portent l’entière responsabilité de la situation en Palestine. Ce sont eux qui ont couvert les crimes d’Israël au cours des dernières décennies, qui lui ont assuré une immunité permanente face à la responsabilité internationale et qui ont indirectement ouvert la voie, par leur soutien et leur complicité, à l’attaque du 7 octobre et au génocide qui s’en est suivi, qui ne peut être compris que dans le contexte de la couverture de 75 ans de criminalité.

C’est pourquoi leurs peuples se révoltent contre l’alliance de leurs gouvernements avec le régime génocidaire sioniste, en raison des dommages moraux, économiques et politiques considérables causés par cette alliance sordide.

Le slogan de « la solution à deux États » est devenu depuis longtemps un cliché vide de sens, et il est encore plus nauséabond lorsqu’il émane de gouvernements qui sont complices de la tête aux pieds du crime de génocide, qui sont hostiles à l’Afrique du Sud pour sa position éthique claire, et qui poursuivent le tribunal international qui a effectivement reconnu Israël comme une entité hors-la-loi.

Ces pays se contentent de déclarations courtoises, sachant qu’Israël – gouvernement, opposition et société – avait supprimé la solution à deux États, même sous sa forme mutilée et verbale, de son agenda, voire de sa conscience, avant l’attaque du 7 octobre.

Malgré leur condamnation générale de l’attaque du Hamas, les gouvernements européens et autres, dont certains ont reconnu qu’il n’y a pas de fin au conflit sans solution politique, n’ont rien offert de nouveau sur la rhétorique d’une solution à deux États, pas plus qu’ils n’ont défini ce qu’ils entendent par une solution à deux États et quels seraient les mécanismes de sa mise en œuvre.

Cela signifie un retour à ce qui a conduit à la poursuite du projet de colonisation et de génocide, qui s’est déroulé sous le couvert de la rhétorique vide d’une solution à deux États.

Avant l’événement sismique du 7 octobre, le régime saoudien était sur le point de signer un accord de normalisation avec Israël, par l’intermédiaire de l’administration de l’impérialisme américain, pour compléter l’accord dit d’Abraham, qui a placé les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc sous l’influence directe d’Israël, mais l’attaque du Hamas a dispersé toutes les cartes et perturbé le plan américano-sioniste. Ce plan consistait à retirer la question de la Palestine de l’agenda international, conformément aux intensions israéliennes, et à séparer la question de la Palestine de la sphère arabe.

Après l’attaque du 7 octobre, c’est le royaume d’Arabie saoudite, conscient de son besoin de calme pour poursuivre son projet de réforme et de développement, qui est à l’initiative de la formation d’une coalition internationale de 83 pays pour réintroduire « la solution des deux États ».

Cela non pas par sens de la responsabilité nationale, religieuse ou humanitaire, mais uniquement parce que la question de la Palestine est devenue une question de sécurité et un facteur d’instabilité dans les pays arabes eux-mêmes.

Cela ne signifie pas que la poursuite du plan se terminera de manière positive, ni qu’il n’y a pas d’aspect positif dans cette orientation et dans cette activité diplomatique, dans un contexte complexe. Tout cela dépend de la volonté et de l’intention, ainsi que du désir, d’activer tous les moyens de pression et de pouvoir dont disposent les États arabes.

La reproduction du mythe de la solution à deux États signifie la normalisation du système d’apartheid et du génocide.

Pourquoi la réintroduction de la solution à deux États est-elle une illusion et ne fait-elle que reproduire un désastre ? Il y a quatre raisons à cela :

– elle ne parle pas de ce qu’est un État, de sa souveraineté, de ses frontières et de son indépendance, mais plutôt d’une entité floue dépourvue de tout signe de souveraineté ;

– elle ne parle pas d’un calendrier de mise en œuvre ;

– il n’est pas question d’adopter un mécanisme de mise en œuvre de la solution, c’est-à-dire un mécanisme de pression économique, diplomatique et juridique internationale réelle sur un État voyou et brutal, qui continue à modifier radicalement la réalité géographique et démographique en Cisjordanie et à Jérusalem, au mépris flagrant du droit international et de l’ordre moral ;

– la solution à deux États est injuste pour le peuple palestinien et ne rend pas justice à son droit à l’autodétermination dans toutes ses composantes.

La nécessité de changer la méthode de définition de la solution.

Depuis le désastre des accords d’Oslo, l’explosion de la seconde Intifada et la révélation de la tromperie israélienne, les voix contre « la solution à deux États » se sont multipliées, y compris celles d’anciens dirigeants, d’intellectuels, d’universitaires, d’activistes et d’autres, sur la base de la conclusion qu’Israël est un projet colonialiste, semblable aux projets colonialistes de l’Occident, dont la structure est incompatible avec tout compromis avec les peuples autochtones.

Une grande partie des Palestiniens pensait qu’il était possible de parvenir à un compromis avec Israël, compromis qui avait été testé dans l’accord d’Oslo, dont les conséquences catastrophiques se sont poursuivies sur le plan matériel, politique et moral pour le projet de libération palestinien.

Face au projet de normalisation avec l’Arabie saoudite, qui, s’il n’inclut pas la définition de la forme, des frontières et de la souveraineté d’un État indépendant, signifiera la perpétuation de l’état d’errance et la perpétuation de la catastrophe palestinienne, il existe deux directions ou options, peut-être sans une troisième voie, qui permettraient de freiner la course à une normalisation plus poussée et d’ouvrir un véritable horizon de libération.

La première consiste à annoncer un programme qui appelle à la réalisation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien dans les trois composantes : la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem, les réfugiés et la diaspora, et les Palestiniens des territoires de 48. Inspirés par ce programme, il est convenu de lancer une campagne palestinienne internationale, populaire et officielle, exposant les dangers de la normalisation avec le régime génocidaire et d’apartheid, faisant pression pour l’arrêt du génocide, l’échec du plan d’expulsion criminel à Gaza, la reconstruction dès que possible, l’arrêt et la suppression des colonies et des points de contrôle en Cisjordanie et à Jérusalem, la libération des prisonniers, et l’arrêt de toutes les formes de répression, d’oppression et de persécution. (…)

Il est également nécessaire de le lier à la reconnaissance du droit au retour des réfugiés palestiniens dans leurs foyers et à la garantie du droit à l’égalité totale pour les Palestiniens en 48.

La deuxième direction est de faire campagne pour le démantèlement du système colonial d’apartheid entre la rivière et la mer, et pour l’établissement de la justice et de la coexistence entre les Palestiniens et les Israéliens dans un système démocratique et égalitaire. Un seul État démocratique. C’est la bonne direction, la plus juste et la moins coûteuse de l’avis des partisans d’une solution démocratique à un seul État dans la Palestine historique.

La réalité des rapports de force actuels est telle qu’aucune de ces solutions ne peut être réalisée à court ou moyen terme. Intégré dans une alliance coloniale impérialiste occidentale brutale, Israël se considère comme militairement victorieux, dirigé par un régime fasciste et soutenu par une société mobilisée sur le mode fasciste contre le peuple palestinien et son droit à l’existence. Il ne cédera à aucune de ces exigences sans une réelle pression et un changement dans l’équilibre des forces dans un certain délai.

Mais Israël, malgré sa puissance militaire excédentaire et l’alignement de l’Occident colonialiste à ses côtés, qui subissait déjà des transformations internes radicales, connaît une crise sans précédent, qui aura des implications profondes à moyen et à long terme.

Un régime raciste, colonialiste et ultra-violent, qui porte en lui des contradictions fondamentales, qui rejette toute forme de réconciliation avec la population autochtone, et qui est structurellement hostile à l’égalité, à la paix et à la justice, ne peut pas échapper à la responsabilité officielle et populaire internationale, ni à l’effondrement interne, qui pourrait prendre moins de temps que des décennies.

Israël a perdu son image morale auprès de l’Occident et de ses peuples, et de larges pans de ces peuples se sont révoltés contre lui.

l n’est plus la soi-disant oasis démocratique qui a été peinte dans l’esprit de l’Occident et dans la conscience des jeunes générations juives, ni la victime qui mérite la sympathie. Par conséquent, de larges pans de l’opinion mondiale, arabe et musulmane sont prêts à se détourner du régime raciste et à accepter une formule humaine et égalitaire en Palestine.

Cela est conditionné par la restructuration du mouvement national palestinien, un large horizon pour une solution, une stratégie d’action et de mobilisation, et le développement d’un langage et d’un discours de libération moderne, au lieu de vieux concepts qui entravent l’expansion et l’influence de l’opinion publique mondiale.

Il n’y a pas d’alternative à l’adoption d’un projet de libération démocratique et humain, dans lequel les nouvelles générations, les plus conscientes et les plus compréhensives des changements qui se produisent dans la société humaine, jouent un rôle de premier plan.