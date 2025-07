Hôpital de Laval : une énorme mobilisation, avec la population, arrache de premiers résultats

« 350 collègues envahissent le conseil de surveillance » Interview de Maxime Le Bigot, secrétaire général FO de l’hôpital de Laval (le 27 juin) « Pourquoi on est ici, pourquoi il y a des collègues qui sont au conseil de surveillance ? Tout simplement pour dire : non au plan social, non au plan d’austérité que souhaite mettre en place l’ARS avec la complicité de notre directeur, c’est-à-dire une suppression de cinquante postes au minimum, là tout de suite, et cent postes à terme pour faire plus de 3,5 millions d’économies sur les postes soignants. Donc, depuis 8 heures ce matin, trois cent cinquante collègues sont au conseil de surveillance pour faire annuler cette séance, vu que le directeur général de l’ARS est absent. Et nous, on le voulait, c’est une exigence des collègues. On ne veut pas que le conseil de surveillance se tienne, donc on restera jusqu’à ce que ce conseil soit annulé. »