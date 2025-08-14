Selon Franceinfo : le 10 septembre « risque de fragiliser considérablement Bayrou »

Les échos remontés à notre journal indiquent que le 10 septembre « Bloquons tous ! » se prépare dans toutes les villes, tous les milieux populaires, les secteurs de travail et les syndicats.

  • 10 septembre, Actualité politique et sociale
Lors d’une manifestation à Paris contre la réforme des retraites, le 28 mars 2023 (photo AFP).
Par la rédaction d’IO
Publié le 14 août 2025
Temps de lecture : 3 minutes
Comptes rendus de réunions (extraits)

– 80 personnes étaient présentes à la réunion « Bloquons tout ». Nous avons donc débattu en petits groupes pour plus de fluidité.

Un certain nombre de camarades de LFI étaient présents + quelques anars, écolos, JCR, communistes, féministes, antiracistes, Gilets jaunes, des anciens de Nuit debout.

Beaucoup de jeunes et militants et aussi un responsable d’une Union locale syndicale.

– Compte rendu de l’Assemblée de « Bloquons tout » du département : 50 personnes au mois d’août, des militants LFI, POI, des Gilets jaunes, des syndicalistes… Pas mal ! Tout ce beau monde avec une grosse envie de voir basculer la macronie au mois de septembre sous les coups des gens qui en ont par-dessus la tête de toutes ces injustices ! Une des envies : aller à la rencontre des gens pour les motiver à rejoindre. Voyons où mettre notre énergie dès maintenant : porte à porte, marché, collage d’affiches artisanales genre affiches collées à l’envers avec un gros message de rendez-vous pour le 10 septembre… Hop-là !

Compte rendu de la réunion pour le 10 septembre avec 100 personnes environ.

1° Rappel sur les principes du mouvement. Nous avons bien choisi apartisan (ne dépend d’aucun parti), plutôt que transpartisan (plusieurs partis sont représentés).

Il a été longuement discuté de dresser une liste de principes. Nous avons finalement retenu anti-raciste.

Donc les principes de base du mouvement : « auto-organisation, apartisan, anti-raciste et respect dans les échanges ».

2° Le point prévu « échanges autour de la situation politique/sociale » a surtout été l’occasion d’évoquer nos revendications communes et les raisons de notre présence : – Censure de Bayrou et retrait de son budget – Abrogation de la loi Duplomb – Abrogation de la réforme des retraites – Arrêt total du soutien économique et militaire à Israël (ce 4e point fait consensus entre nous, mais doit-on l’afficher si tôt, au risque de faire peur à des personnes moins engagées et influencées par les médias ? Ce dernier point viendra de toute manière de lui-même par la nature antimilitariste et sociale du mouvement. La guerre que Macron et Bayrou préparent, c’est avec la Russie, tout en continuant de soutenir Israël. il y a un génocide en cours.

Nous avons aussi évoqué : – lutte contre la fraude fiscale – utiliser la colère qui monte pour la retourner contre le système – tous les enjeux de justice sociale – la démocratie actuelle, ou plutôt, le manque de démocratie de notre système actuel. Le 10 septembre est un début, pas un objectif en soi.

échanges sur la préparation du 10 :

– Je rappelle que l’objectif est de passer à l’action le 10 septembre avec comme point d’ancrage le budget, ni plus ni moins.

– Il faut être ferme sur des sujets qui sont clairement majoritaires depuis des années, par exemple : – Annulation de la réforme des retraites à 64 ans – Arrêter le saccage des services publics (ouverture de poste dans la santé, l’éducation, la jeunesse, la vieillesse – Arrêt des projets écocides (mégabassines, A69, pesticides…).

– Concernant les syndicats, j’ai encore la réforme des retraites en travers de la gorge.

– Cela peut s’entendre. Mais il ne faut pas non plus jouer la division.

– Plutôt que de les rejeter comme c’était le cas avec les Gilets jaunes, il faut plutôt poser les conditions pour qu’ils soient là mais au service d’un mouvement.

– Est-ce que le mouvement est politique ? Oui car il est en rapport avec des politiques du gouvernement, et avec la société en général. Est-ce qu’il est partisan ou affilié à un parti ? Non.

– Personne ne bougera à notre place pour faire respecter la racine apartisane et populaire du 10 septembre. Mais personne à part la fausse gauche, l’extrême centre et l’extrême droite n’a intérêt à « récupérer » le mouvement et l’affaiblir.

– Tu ne verras pas de riches ou beaucoup de macronistes dans les manifs. Et les gens du RN vont avoir une belle dissonance cognitive à manifester alors que leur parti est bien pote avec le gouvernement.

– Les positions de droite (travailler plus pour gagner moins), si elles essaient de venir sur le terrain, on peut les démonter en 5 minutes, vu qu’elles sont incohérentes avec le mouvement. Le côté « c’est la faute aux immigrés » du RN aura du mal à passer si on montre que c’est une question de pauvres contre les riches, tout court.

– Oui il faut aller sur les points communs, la galère du budget et autres, on réglera nos comptes plus tard.

Informations Ouvrières

FAQ

Mentions légales

Conditions Générales (CGVU)

Politique de confidentialité

Abonnements

Tous droits réservés – 2025

Abonnements

FAQ

Conditions Générales de Vente (CGVU)

Politique de Confidentialité

Mentions légales

Tous droits réservés – 2025