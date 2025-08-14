Selon Franceinfo : le 10 septembre « risque de fragiliser considérablement Bayrou »

Comptes rendus de réunions (extraits)

– 80 personnes étaient présentes à la réunion « Bloquons tout ». Nous avons donc débattu en petits groupes pour plus de fluidité.

Un certain nombre de camarades de LFI étaient présents + quelques anars, écolos, JCR, communistes, féministes, antiracistes, Gilets jaunes, des anciens de Nuit debout.

Beaucoup de jeunes et militants et aussi un responsable d’une Union locale syndicale.

– Compte rendu de l’Assemblée de « Bloquons tout » du département : 50 personnes au mois d’août, des militants LFI, POI, des Gilets jaunes, des syndicalistes… Pas mal ! Tout ce beau monde avec une grosse envie de voir basculer la macronie au mois de septembre sous les coups des gens qui en ont par-dessus la tête de toutes ces injustices ! Une des envies : aller à la rencontre des gens pour les motiver à rejoindre. Voyons où mettre notre énergie dès maintenant : porte à porte, marché, collage d’affiches artisanales genre affiches collées à l’envers avec un gros message de rendez-vous pour le 10 septembre… Hop-là !

– Compte rendu de la réunion pour le 10 septembre avec 100 personnes environ.

1° Rappel sur les principes du mouvement. Nous avons bien choisi apartisan (ne dépend d’aucun parti), plutôt que transpartisan (plusieurs partis sont représentés).

Il a été longuement discuté de dresser une liste de principes. Nous avons finalement retenu anti-raciste.

Donc les principes de base du mouvement : « auto-organisation, apartisan, anti-raciste et respect dans les échanges ».

2° Le point prévu « échanges autour de la situation politique/sociale » a surtout été l’occasion d’évoquer nos revendications communes et les raisons de notre présence : – Censure de Bayrou et retrait de son budget – Abrogation de la loi Duplomb – Abrogation de la réforme des retraites – Arrêt total du soutien économique et militaire à Israël (ce 4e point fait consensus entre nous, mais doit-on l’afficher si tôt, au risque de faire peur à des personnes moins engagées et influencées par les médias ? Ce dernier point viendra de toute manière de lui-même par la nature antimilitariste et sociale du mouvement. La guerre que Macron et Bayrou préparent, c’est avec la Russie, tout en continuant de soutenir Israël. il y a un génocide en cours.

Nous avons aussi évoqué : – lutte contre la fraude fiscale – utiliser la colère qui monte pour la retourner contre le système – tous les enjeux de justice sociale – la démocratie actuelle, ou plutôt, le manque de démocratie de notre système actuel. Le 10 septembre est un début, pas un objectif en soi.

échanges sur la préparation du 10 :

– Je rappelle que l’objectif est de passer à l’action le 10 septembre avec comme point d’ancrage le budget, ni plus ni moins.

– Il faut être ferme sur des sujets qui sont clairement majoritaires depuis des années, par exemple : – Annulation de la réforme des retraites à 64 ans – Arrêter le saccage des services publics (ouverture de poste dans la santé, l’éducation, la jeunesse, la vieillesse – Arrêt des projets écocides (mégabassines, A69, pesticides…).

– Concernant les syndicats, j’ai encore la réforme des retraites en travers de la gorge.

– Cela peut s’entendre. Mais il ne faut pas non plus jouer la division.

– Plutôt que de les rejeter comme c’était le cas avec les Gilets jaunes, il faut plutôt poser les conditions pour qu’ils soient là mais au service d’un mouvement.

– Est-ce que le mouvement est politique ? Oui car il est en rapport avec des politiques du gouvernement, et avec la société en général. Est-ce qu’il est partisan ou affilié à un parti ? Non.

– Personne ne bougera à notre place pour faire respecter la racine apartisane et populaire du 10 septembre. Mais personne à part la fausse gauche, l’extrême centre et l’extrême droite n’a intérêt à « récupérer » le mouvement et l’affaiblir.

– Tu ne verras pas de riches ou beaucoup de macronistes dans les manifs. Et les gens du RN vont avoir une belle dissonance cognitive à manifester alors que leur parti est bien pote avec le gouvernement.

– Les positions de droite (travailler plus pour gagner moins), si elles essaient de venir sur le terrain, on peut les démonter en 5 minutes, vu qu’elles sont incohérentes avec le mouvement. Le côté « c’est la faute aux immigrés » du RN aura du mal à passer si on montre que c’est une question de pauvres contre les riches, tout court.

– Oui il faut aller sur les points communs, la galère du budget et autres, on réglera nos comptes plus tard.