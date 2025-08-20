Contre la guerre, contre les budgets de guerre : les bloquer, les chasser

Lundi 18 août, les dirigeants européens ont escorté Vladimir Zelensky à Washington pour discuter avec Donald Trump de l’issue de la guerre en Ukraine. En bons vassaux rendant visite à leur suzerain, les dirigeants européens ont multiplié les courbettes à l’égard de Trump jouant la partition déjà entendue de « l’Europe forte face aux États-Unis ».

Il n’en était évidemment rien. Un moment de l’échange entre Trump et Zelensky dévoile le fond de l’opération. Trump : « On ne donne rien à l’Ukraine, ça, c’était le corrompu Biden. Nous, on vend des armes. » Zelensky : « Nous avons maintenant la possibilité d’acheter des armes aux États-Unis. Nous sommes reconnaissants envers ce programme et cette opportunité. Nous sommes reconnaissants envers l’Europe. Elle finance cela par l’intermédiaire de l’Otan. »

Limpide : l’Ukraine achète des armes aux États-Unis grâce à l’argent européen. Les fameux 800 milliards demandés par Trump à l’Union européenne… qui s’exécutait quelques jours plus tard, en mars dernier. Résultat dans les différents États européens : l’explosion à la hausse des crédits dévolus à la guerre, des budgets d’austérité qui taillent comme jamais dans les dépenses sociales pour l’École, les hôpitaux, les services publics etc.

Macron, artisan de la paix ?

Et pour « vendre » ça à la population, il faut préparer les esprits et faire peur en jouant au chef de guerre. Ce qu’Emmanuel Macron s’est encore évertué à faire ces derniers jours. Juste avant de s’envoler pour Washington, il déclarait, la mine grave et se comparant lui-même à de Gaulle, depuis Bormes-les-Mimosas : « La guerre est revenue en Europe… ». Visiblement, la guerre qui a déchiqueté l’ex-Yougoslavie entre 1991 et 2000 (alimentée – déjà – par l’Otan et l’UE) n’était pas en Europe…

Encore la rhétorique mensongère pour brandir la menace de la généralisation de la guerre pour faire passer le pire des plans de rigueur à la rentrée. « Je ne pense pas que le président Poutine veuille la paix » poursuit Macron. Que Poutine veuille faire la guerre, ça n’est pas franchement une découverte.

Macron, chantre de la paix et de l’intérêt des peuples ? Quel crédit apporter à ses paroles ? Lui qui fait partie des complices de l’éradication en cours du peuple palestinien par le gouvernement génocidaire israélien ? Lui qui ne cesse d’apporter son concours à la course aux armements ?

Contre les gouvernements fauteurs et organisateurs de la guerre qu’ils veulent faire payer aux peuples en organisant la guerre sociale, de larges couches de travailleurs, de militants et de jeunes cherchent à se disposer et s’organisent pour faire échec à la guerre.

En quelques semaines, en plein été, près de 750 000 Britanniques ont indiqué vouloir rejoindre le nouveau parti de Jeremy Corbyn et Zarah Sultana, un regroupement de rupture face au gouvernement travailliste de Keir Starmer.

Aux États-Unis, en rupture avec la politique menée par Trump et Biden avant lui, DSA vient de réunir son congrès à Chicago, rassemblant près de 1 200 délégués déterminés à combattre, cristallisant autour de lui le vent de révolte qui souffle aux États-Unis depuis l’élection de Trump.

En Israël, des centaines de milliers se sont mobilisées dimanche 17 août, bloquant les routes, manifestant, se rassemblant pour exiger la fin de la guerre à Gaza, condition pour la libération des prisonniers. Une mobilisation massive qui exprime un large ras-le-bol de la guerre, de Netanyahou, de la poursuite du génocide des Palestiniens.

En France, c’est la bataille pour le retrait du budget de guerre sociale de Bayrou qui se prépare. Ses annonces faites au lendemain du 14 juillet ont suscité un très large rejet.

De partout, il nous remonte que le budget anti-ouvrier de Bayrou, la guerre… personne n’en veut. Il nous remonte qu’il y a une grande disponibilité pour l’action efficace.

Bloquer le pays, nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises. Il nous remonte que l’initiative lancée pour le 10 septembre recueille un écho certain.

C’est pourquoi, sans présager de la suite, dès maintenant, avant même la rentrée, nous apportons tout notre soutien à toutes les structures qui estiment nécessaire de s’y engager.

Comme la France insoumise, qui, dans une tribune cosignée par Jean-Luc Mélenchon et des figures du mouvement, appelle à « soutenir l’initiative populaire du 10 septembre » et demande « à tous ceux qui partagent nos principes et notre volonté d’action pour en finir avec le gouvernement Bayrou de se mettre immédiatement au service des collectifs locaux qui proposent cette mobilisation et à tout faire pour sa réussite. »

Cette perspective inquiète largement les sommets et ses relais médiatiques qui répandent une nouvelle petite musique pour tenter de décrédibiliser le mouvement : la tentative de récupération de la France insoumise. Manœuvre grossière qui masque mal l’inquiétude qui les saisit.

C’est dans ce contexte que le meeting contre la guerre du 5 octobre est organisé à Paris par des militants politiques, des syndicalistes et des personnalités engagés pour la rupture dans leurs pays respectifs, contre leurs gouvernements.

Que des milliers de militants se rassemblent le 5 octobre, au moment où partout en Europe monte cette aspiration à résister, au moment où tous les gouvernements voudraient nous imposer le grand sacrifice dans l’économie de guerre, serait un point d’appui considérable.

La paix, l’issue pour les peuples, ce sont les peuples eux-mêmes qui l’imposeront, par leur action. Ensemble, nous pouvons les bloquer, nous pouvons les chasser.