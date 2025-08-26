Gaza : « Il faut mettre fin à cette guerre »

Question du journaliste : « Assistons-nous réellement à une participation arabe efficace ou gagnons-nous et parlons-nous d’une participation extrêmement fragile en ce qui concerne les citoyens arabes, leurs positions et leur participation à ces manifestations ? »



Mahaseen Abd Mahsen : « Elle n’est pas fragile, pas du tout. Il y a une participation arabe que nous avons remarqué ces derniers temps, qui s’étend de manière très positive et très importante, nous ne pouvons donc pas dire qu’elle est fragile, car nous sommes dans le même camp que les Juifs.

Nous vivons dans le même pays qu’eux, donc nous avons le droit de faire entendre notre voix et de dire : “Vous êtes responsables de la guerre, vous êtes responsables de la famine, vous êtes responsables du génocide, il faut que la paix règne, il faut que la sécurité règne pour les deux peuples” .

Il y a effectivement eu des participations de nombreuses régions arabes qui ont rejoint le mouvement ces derniers temps en particulier parce que nous sommes un mouvement composé d’arabes et de juifs (…).

L’objectif principal était la grève, et aujourd’hui, ce qui s’est passé, c’est bien sûr l’appel du comité d’octobre qui a appelé les familles et les otages à appeler à cette perturbation, à cette grève. Nous nous joignons à eux, non seulement pour appeler à un accord global ou à la libération des otages, mais aussi pour appeler à la fin de la guerre et à la fin de la famine. »

Sur un ton provocateur et agressif, le journaliste pose alors la question suivante : « Mais peut-être que l’appel doit également s’adresser au mouvement Hamas, qui a déclenché cette guerre qui aurait pu être évitée. Mahaseen, si le mouvement Hamas ou les responsables là-bas vous entendent maintenant à travers votre micro que leur diriez-vous également pour obtenir la libération des prisonniers et mettre fin à cette guerre, et peut-être même sortir le secteur de Gaza et ses habitants de cette crise ? »



Mahaseen Abd Mahsen : « Votre question est un peu difficile et complexe, mais je pense qu’il faut en finir, car des milliers de personnes ont souffert à Gaza, elles ont payé le prix fort alors qu’elles n’y sont pour rien, elles sont innocentes et elles ont été entraînées dans cette guerre.

J’imagine que le moment est venu de conclure un accord entre le Hamas et Israël pour mettre fin à cette guerre, car la situation est devenue intenable et la situation à Gaza est vraiment tragique, voire catastrophique.

Ce qu’il faut maintenant, c’est qu’un accord soit conclu rapidement, un accord entre les deux parties à cette guerre, afin que les habitants de Gaza puissent retrouver une vie normale, même si ce ne sera pas tout à fait la même, car leur situation est complètement détruite, malheureusement.

Mais ils ont besoin de respirer à nouveau, de pouvoir continuer à vivre. Il n’y a pas d’autre solution que de conclure un accord, de faire une trêve, de faire quelque chose pour mettre fin à cette guerre destructrice ».