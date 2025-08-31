Sophia Chikrou : « dimanche 5 octobre, à Paris, a lieu un événement internationaliste de grande importance. Un rendez-vous de tous les anti-guerre, de toutes les militantes et tous les militants contre la guerre, contre le génocide en Palestine, contre les invasions impérialistes à travers le monde.

Il a lieu à Paris, vous avez toutes les infos sur le site contrelaguerre.fr. Je vous invite à y aller et vous inscrire car ça va être un moment extrêmement inspirant, parce qu’il va y avoir des militants du monde entier : de Grande-Bretagne, des États-Unis, de partout en Europe et au-delà, du Sud global… pour échanger sur leurs expériences et surtout se coordonner pour mener ensemble les batailles nécessaires contre la guerre et l’impérialisme. Je vous donne rendez-vous dimanche 5 octobre à Paris contre la guerre. »

Danièle Obolo : « C’est un meeting contre la guerre. Je suis signataire avec plusieurs autres députés d’un appel contre la guerre à travers le monde.

On est des personnalités élues ou associatives qui essaient de sensibiliser les gens parce que les guerres sont évitables, il est possible d’éviter les guerres. Les guerres ne sont jamais dans l’intérêt des peuples.

Rendez-vous le 5 octobre pour ce meeting, pour discuter et montrer que nous sommes plus nombreux à vouloir la paix que la guerre. »