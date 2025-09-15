États-Unis : retour sur la grève à Amazon

Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement de la grève que vous avez menée ?

Conor Spence : Les travailleurs d’Amazon ont lancé une grève en décembre dernier. C’était une grève coordonnée à l’échelle nationale, incluant notre entrepôt de Staten Island, JFK8. Plusieurs centaines de travailleurs dans tout le pays ont participé à cette grève pendant la période des fêtes, qui est la saison de pointe pour Amazon – c’est la période où l’entreprise réalise son plus gros volume d’activité.

Peux-tu revenir sur le processus de cette grève ? Quelles étaient vos revendications ? Qu’avez-vous obtenu ? Et quels obstacles avez-vous rencontrés ?

Notre objectif principal dans l’organisation chez Amazon, c’est d’obtenir la reconnaissance des sites où les travailleurs se sont organisés. Dans notre cas, (…)