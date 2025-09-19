Le congrès des syndicats britanniques contre l’augmentation des dépenses militaires

Reconnaissance et respect des travailleurs migrants Motion présentée par Unison (syndicat de services publics, et deuxième syndicat des TUC) et PCS (syndicat de l’administration) (extraits) Le congrès affirme que : – les travailleurs migrants ne sont pas responsables des bas salaires ni de l’exploitation sur le marché du travail. L’exploitation était déjà généralisée dans les soins sociaux avant le début du recrutement international. – les restrictions imposées aux travailleurs migrants ne les protègent pas de l’exploitation ; elles en facilitent la généralisation ; – faire des travailleurs migrants des boucs émissaires des problèmes du marché du travail ne combat pas l’extrême droite, mais la renforce ; – la création de régimes de visas précaires à droits restreints risque de mener à une super-exploitation de groupes déjà vulnérables. Les travailleurs migrants ont permis le bon fonctionnement de services essentiels. Le congrès s’oppose fermement à toute tentative d’allonger rétroactivement la durée requise pour l’ILR (permis de séjour indéfini) de cinq à dix ans : cela romprait la confiance, maintiendrait les travailleurs dans une situation d’exploitation prolongée, et les reléguerait au rang de citoyens de seconde zone pour encore plus longtemps. Le congrès estime que : – la rhétorique de certains ministres et les nouvelles législations migratoires viennent légitimer les discours du parti d’extrême droite Reform UK et d’autres forces similaires ; – le programme de visa pour travailleurs qualifiés, mis en place après le Brexit, a échoué à atteindre ses objectifs. Bien qu’il ait été conçu pour faciliter l’arrivée et la rétention de travailleurs essentiels, ses critères rigides et ses seuils de revenus élevés ont en réalité aggravé les pénuries de main-d’œuvre dans les secteurs clés ; – ce cadre injuste a conduit à la déportation de travailleurs – souvent noirs ou issus de communautés marginalisées – simplement parce que leurs revenus sont inférieurs à des seuils arbitraires. Fait alarmant : cela inclut des dizaines de fonctionnaires employés par le gouvernement lui-même, révélant la contradiction d’un État qui sous-paye ses employés et les punit pour cela ; – La fermeture du programme de visa pour les soins sociaux aux nouveaux candidats, combinée à une hausse des seuils de revenu pour les renouvellements, entraîne l’expulsion de travailleurs essentiels et des effectifs dangereux pour les usagers. Le congrès condamne cet échec politique et demande : – l’abrogation immédiate de la législation actuelle ; – son remplacement rapide par un système élaboré en pleine concertation avec le TUC, – avec des protections robustes pour les titulaires de visas actuels, notamment ceux qui travaillent déjà dans les services publics ; En attendant de telles réformes, le congrès s’engage à : – soutenir tous les travailleurs menacés de déportation par ce système défaillant ; – exiger la suspension immédiate de toutes les procédures d’expulsion liées au visa de travailleur qualifié, jusqu’à la mise en place d’une alternative juste et humaine, avec un abaissement des seuils de renouvellement de visa et des mesures concrètes pour faire face aux pénuries de personnel, notamment par des hausses de salaires et des normes minimales d’effectifs dans le secteur des soins. (La résolution se poursuit en soulignant le cas particulier du secteur de la santé) Le congrès appelle également le TUC à : a. travailler avec ses partenaires (y compris Stand Up to Racism) pour combattre le discours anti-migrants, notamment dans les zones contrôlées par Reform UK ; b. défendre l’importance du recrutement international pour permettre la relance du NHS ; c. s’opposer activement à tout changement des règles migratoires qui entraverait le recrutement et la rétention des professionnels de santé formés à l’étranger ; d. faire pression sur le gouvernement pour qu’il finance des offres attractives de recrutement et de fidélisation permettant au NHS de rester compétitif au niveau international ; e. soutenir les syndicats de professionnels de santé paramédicaux dans l’identification et la promotion des bonnes pratiques en matière de recrutement, d’intégration et de fidélisation des professionnels internationaux.