Italie : la principale centrale syndicale (CGIL) menace d’une grève générale en cas d’attaque sur la Global Sumud Flotilla

L’appel à la grève générale du 22 septembre, lancée par l’USB (Union syndicale de base) et appuyée par Potere al Popolo et d’autres organisations a eu un écho formidable. Il y a eu la grève, en particulier dans les transports, des manifestations massives dans toute l’Italie répondant au mot d’ordre « Bloquons tout ! », un engagement impressionnant de la jeunesse…

La CGIL (principale confédération syndicale italienne), qui n’appelait pas à cette mobilisation, a publié, le 24 septembre, un communiqué indiquant : « La CGIL, opposée à toutes les guerres, afin de mettre fin au génocide perpétré par le gouvernement Netanyahou et de soutenir la mission humanitaire de la Global Sumud Flotilla, est prête à proclamer sans délai une grève générale en cas de nouvelles attaques, blocages ou saisies de bateaux ou de matériel. »

Cette position a été réaffirmée lors d’un rassemblement tenu le même jour devant le siège de la Chambre des députés.

Le communiqué poursuit : « La CGIL réaffirme la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat, de permettre l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza et d’ouvrir dès que possible un processus de paix qui garantisse la sécurité de tous. Aujourd’hui, l’existence même du peuple palestinien est menacée et personne ne peut rester silencieux face à cela ».

L’USB (dont le dirigeant des dockers de Gènes, José Nivoï est sur la flottille), lance maintenant un appel proclamant « l’état de mobilisation permanente » pour Gaza, avec occupation de 100 places dans les villes du pays, à partir du 26 septembre, pour faire de l’Italie « une grande place pour la Palestine », pour être aux côtés de la Flottille et stopper Israël. Elle appelle à une manifestation nationale à Rome le 4 octobre.

Elle organise, à Gênes, les 26 et 27 septembre, une deuxième rencontre de coordination des travailleurs des ports européens sur le mot d’ordre : « I portuali non lavorano per la guerra ! Dockers do not work for war ! Les dockers ne travaillent pas pour la guerre ! ¡los estibadores no trabajan para la guerra ! »