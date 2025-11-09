Serbie : à nouveau, des dizaines de milliers de manifestants le 1er novembre

À chaque étape, les étudiants ont réussi, avec leur organisation en plénums, à déjouer les manœuvres de répression et de division du régime de Vucic qui refuse de répondre aux revendications. Une manifestante explique le 1er novembre : « Si ce gouvernement reste au pouvoir, ce pays sera rempli de gens malheureux et exploités par une minorité de gens très riches, en lien avec le crime organisé » (citée par Libération).

De plus en plus ces derniers mois la mobilisation demande le départ de Vucic, et que le peuple serbe, avec les étudiants, décide de son avenir en toute souveraineté, donc sans intervention de l’Union européenne ni de l’Otan.

L’exigence de transparence et de justice pour les victimes de la catastrophe se (…)