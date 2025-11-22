Municipales : des candidatures insoumises de rupture

À Paris, la députée Sophia Chikirou a présenté sa campagne le 14 novembre qu’elle veut « en rupture avec les politiques menées jusqu’à maintenant » c’est-à-dire celles menées par la socialiste Anne Hidalgo qui a organisé les Jeux Olympiques de Paris main dans la main avec Emmanuel Macron où revêtu la tour Eiffel aux couleurs du drapeau d’Israël en plein génocide du peuple palestinien.

À Lyon, la députée Anaïs Belouassa-Cherifi est candidate face au maire écolo Grégory Doucet « pour faire mieux ». Lors du meeting de lancement de sa campagne, Clémence Guetté, qui était venue la soutenir, a déclaré que « pour faire mieux, il faut se démarquer de celles et ceux qui renoncent et qui trahissent et qui abandonnent les programmes sur lesquels ils ont été élus. 40 % des (…)