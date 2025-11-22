Municipales : des candidatures insoumises de rupture

Depuis quelques semaines, la France insoumise dévoile ses premiers candidats aux élections municipales. Des candidatures qui incarnent la rupture, celle avec Macron et tous ses soutiens, quelque soit leur camp politique.

Par Rosalie Albani
Publié le 22 novembre 2025
À Paris, la députée Sophia Chikirou a présenté sa campagne le 14 novembre qu’elle veut « en rupture avec les politiques menées jusqu’à maintenant » c’est-à-dire celles menées par la socialiste Anne Hidalgo qui a organisé les Jeux Olympiques de Paris main dans la main avec Emmanuel Macron où revêtu la tour Eiffel aux couleurs du drapeau d’Israël en plein génocide du peuple palestinien.

À Lyon, la députée Anaïs Belouassa-Cherifi est candidate face au maire écolo Grégory Doucet « pour faire mieux ». Lors du meeting de lancement de sa campagne, Clémence Guetté, qui était venue la soutenir, a déclaré que « pour faire mieux, il faut se démarquer de celles et ceux qui renoncent et qui trahissent et qui abandonnent les programmes sur lesquels ils ont été élus. 40 % des (…)

