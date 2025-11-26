Grève générale en Belgique : interview d’un député du PTB

Comment s’engage la grève ?

Julien Ribaudo : Ce mouvement social, annoncé depuis des mois, est historique. Nous n’avions pas connu cela depuis plus de vingt ans. Cela avait commencé avec la manifestation le 14 octobre de 140 000 travailleurs dans la rue à Bruxelles. La grève est très forte depuis ce matin dans les transports, le rail, les transports urbains, dans la police. à partir de mardi ce sera dans les services publics. Et mercredi la grève rassemblera le privé et le public.

Qu’annonce le gouvernement De Wever ?

Ce matin le gouvernement, à 6 heures du matin, a sorti un budget qui montre qu’il n’écoute absolument pas les salariés et les protestations.

Attaque contre les pensions : toutes les clauses qui permettaient aux cheminots, aux policiers et aux autres salariés de partir à 55 ans ou 60 ans, progressivement disparaîtraient. Chaque année, ces salariés partiraient un an (…)