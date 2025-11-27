Le chef d’état-major de Macron aux maires : « Garde à vous ! »

Le 19 novembre, le chef d’état-major des armées Fabien Mandon s’est adressé aux maires pour leur demander de préparer la population aux futurs conflits.

« Nous avons tout pour dissuader Moscou. Ce qu’il nous manque, c’est la force d’âme pour accepter de nous faire mal pour défendre la Nation. (…) Il faut accepter de perdre nos enfants, de souffrir économiquement », a lancé Fabien Mandon.

Des propos qui ont soulevé une vague d’indignation sans précédent dans des couches larges et diverses de la population pour qui la guerre est inacceptable. Des propos soutenus par le va-t-en-guerre Glucksmann pour qui refuser la marche à la guerre, c’est être animé d’un « esprit de capitulation » ou de la « force du déni » !

Face à l’ampleur du tollé, Macron s’est voulu rassurant mardi 25 novembre sur RTL : « Il ne faut pas paniquer les Français. On ne va pas envoyer des (…)