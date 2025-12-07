100 000 manifestants à Londres pour la Palestine

Le 29 novembre des centaines de milliers de personnes ont manifesté pour la Palestine, contre le plan Trump et les gouvernements qui le soutiennent.

« Contre nos gouvernements complices du génocide ! Contre tous les oppresseurs »

Jérôme Legavre, député LFI et membre du POI

« Ma collègue Nadège Abomangoli, vice-présidente du Parlement français, et moi-même sommes députés de la France insoumise. C’est un grand honneur pour nous de participer à cette manifestation et de prendre la parole ici. Depuis plus de deux ans, les puissantes manifestations à Londres sont pour notre pays une formidable source d’encouragement.

En ce moment même, des milliers de personnes manifestent à Paris et dans toute la France, tout comme à Londres et dans de nombreux autres pays. Nous nous mobilisons pour exprimer notre soutien total et inconditionnel au peuple palestinien contre nos gouvernements, complices du génocide. Nous nous mobilisons parce que, depuis le prétendu cessez-le-feu, les massacres, les destructions et la famine continuent chaque jour.

Chaque jour, en Cisjordanie, des villages sont attaqués par les colons et par l’armée israélienne. Depuis le pseudo cessez-le-feu, 345 Palestiniens ont été assassinés. Et Israël a repris ses bombardements sur le sud du Liban…

Ce qu’on appelle le plan de paix de Donald Trump, approuvé par les Nations unies, n’a rien d’un plan de paix. C’est un plan d’occupation. C’est un plan qui consacre le déni du droit du peuple palestinien à la souveraineté et à la liberté sur sa terre !

Honte aux gouvernements européens, aux gouvernements britannique et français, qui n’ont jamais cessé de fournir des armes à Israël, qui continuent de le faire, et qui soutiennent désormais le plan d’occupation de Trump et Netanyahou.

Dans notre pays, le gouvernement envisage d’envoyer des troupes françaises pour participer à l’occupation décidée par Trump et les (…)