Des grèves éclatent dans les hôpitaux

À la suite du mouvement des médecins de ville, des grèves éclatent dans les hôpitaux. Questions à Rodolphe Verger, infirmier, secrétaire général CGT de l’hôpital Guillaume-Régnier de Rennes (psychiatrie).

  • Actualité politique et sociales, Santé
(photos correspondants).
Par la rédaction d’IO
Publié le 23 janvier 2026
Temps de lecture : 4 minutes

Nos photos : À Angers, un décès est survenu aux urgences dû, d’après le chef de service Antoine Pellerin, à « un retard de prise en charge dans un contexte de saturation ». Les personnels se sont réunis en assemblée générale avec le syndicat FO et ont voté la grève à compter du lundi 19 janvier.

Les médecins urgentistes sont également « vent debout » et s’organisent. Ils revendiquent au moins 40 lits supplémentaires par jour pour hospitaliser les patients des urgences et un poste supplémentaire d’aide-soignant jour et nuit.

À Saint-Nazaire, la grève a été votée le 19 janvier chez les agents des urgences qui vont également s’adresser à la population.

Au CHU de Rennes, la grève spontanée des urgences arrache immédiatement la réouverture de 40 lits

Dans quelles circonstances a éclaté la grève et qu’a-t-elle obtenu ?

Rodolphe Verger : Depuis mi-décembre les services d’urgences du CHU connaissent un afflux de patients, en partie lié aux virus hivernaux (grippe…) qui circulent chaque année à cette époque.

La semaine dernière le nombre de patients a encore augmenté. La charge de travail est trop importante, les équipes s’épuisent. Des collègues ont appelé la CGT pour signaler la situation. Pendant le week-end, deux patients sont décédés dans les boxes des urgences : une aide-soignante avait en charge 39 patients ! Pour qui connaît un service (…)

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