Des grèves éclatent dans les hôpitaux

Nos photos : À Angers, un décès est survenu aux urgences dû, d’après le chef de service Antoine Pellerin, à « un retard de prise en charge dans un contexte de saturation ». Les personnels se sont réunis en assemblée générale avec le syndicat FO et ont voté la grève à compter du lundi 19 janvier.

Les médecins urgentistes sont également « vent debout » et s’organisent. Ils revendiquent au moins 40 lits supplémentaires par jour pour hospitaliser les patients des urgences et un poste supplémentaire d’aide-soignant jour et nuit.

À Saint-Nazaire, la grève a été votée le 19 janvier chez les agents des urgences qui vont également s’adresser à la population.