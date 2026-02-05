Londres, 20 juin : meeting international contre la guerre

« Le danger est imminent.

Nous connaissons le visage de la guerre après le génocide en Palestine, suivi en direct par des millions de personnes.

Ce génocide se poursuit en raison de la complicité des gouvernements occidentaux qui refusent d’agir pour y mettre fin.

Ces mêmes gouvernements ont activement œuvré contre la paix en Ukraine, une guerre qui a fait 1,5 million de morts et de blessés parmi les Ukrainiens et les Russes.

Ils augmentent sans cesse les dépenses militaires de l’Otan et commencent à enrôler les plus jeunes pour les précipiter dans le désastre.

Les mots se sont transformés en préparatifs actifs de la guerre à travers toute l’Europe.

Les travailleurs voient l’argent qui devrait servir à réparer le système de santé défaillant, les infrastructures de transport, les écoles et les logements disparaître dans les poches sans fond des fabricants d’armes, dont les profits augmentent plus vite que jamais.

Des familles qui n’ont pas connu la conscription militaire depuis des générations entendent désormais avec angoisse les chefs militaires et les politiciens avertir que leurs fils et leurs filles doivent être prêts à combattre et à mourir.

La fausse promesse d’emplois dans l’industrie de l’armement est un piège pour la classe ouvrière.

Ces armes créent les emplois les plus improductifs, mais les plus efficaces pour ôter des vies. Elles déchireront les corps de nos jeunes sur les champs de bataille, dont les horreurs dépasseront les pires jamais vues.

Comme l’écrivait Anatole France durant la Première Guerre mondiale : « Vous croyez mourir pour votre pays, vous mourez pour les industriels »

Le danger est imminent et nous devons tirer la sonnette d’alarme. Il est du devoir de chaque citoyen, et plus particulièrement du mouvement ouvrier, de défendre la paix, la liberté d’expression et de manifestation, ainsi que les emplois utiles à la société et à la planète. Notre mission est de dire aux nouveaux seigneurs de guerre : nous ne financerons ni n’accepterons le réarmement qui met notre monde en péril.

Nous disons : « Baissez les armes, augmentez les salaires ! Le bien-être, pas la guerre ! Des emplois, pas de conscription ! »

Lors du meeting contre la guerre de Paris en octobre 2025, qui a rassemblé des milliers de citoyens, de syndicalistes, de militants politiques et pacifistes, nous avons commencé à tirer la sonnette d’alarme et à nous organiser pour la paix.

Forts de ce succès et de la résistance des peuples qui ont déjà repoussé le visage de la guerre et les divisions racistes qu’elle engendre, nous nous rassemblerons à nouveau lors d’un meeting international à Londres, le 20 juin 2026.

Nous invitons tous les jeunes et travailleurs, tous les syndicalistes et militants pacifistes à y participer.

Nous n’accepterons pas la descente aux enfers du chaos et de la guerre, seul accomplissement de la présidence Trump.

Nous rejetons le bellicisme des dirigeants européens qui ont soutenu l’agression militaire contre le Venezuela. Nous affirmons notre solidarité avec le peuple vénézuélien et les peuples de tous les pays menacés par Trump et ses alliés. Nous exigeons la libération du président du Venezuela et de son épouse, enlevés par le gouvernement américain.

Le président américain Donald Trump, artisan de cette nouvelle escalade guerrière, dispose de réseaux internationaux bellicistes d’extrême droite et de chauvins. Il est courtisé par les chefs d’État en Europe et bien au-delà.

Nous devons créer notre propre réseau international qui œuvrera pour la paix, s’opposera au projet impérialiste américain revitalisé et se battra pour les moyens de subsistance, et la vie même, des travailleurs.

Nous voulons la paix.

Nous disons non au réarmement, non à la conscription, oui aux services de santé, d’éducation et de services publics disposant de tous les moyens nécessaires, à des emplois utiles et à des salaires plus élevés.

Rejoignez-nous à Londres le 20 juin 2026, à 12 heures Westminster Central Hall. »

Des centaines de signatures nous sont déjà parvenues de 22 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Kazakhstan, Palestine, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Suède, Suisse, Ukraine. 