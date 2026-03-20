Grève générale en Belgique

Les centrales syndicales appelaient contre la remise en cause de l’échelle mobile des salaires – la retraite portée à 67 ans pour tous au moyen de fortes pénalités pour les salariés qui partiraient avant – la « chasse aux demandeurs d’emploi et aux malades ».

Le jour même de la grève, ce 12 mars, le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, s’exprimait à Bruxelles dans un salon sur l’armement pour accroître les dépenses de guerre : « Les pays de l’Otan se sont engagés à investir 5 % de leur PIB dans la défense d’ici à 2035. Il y va de notre sécurité, de notre liberté et de notre prospérité… C’est une bonne chose pour les économies de nos pays. »

Un an plus tôt, le ministre belge de la Défense Théo Francken expliquait ce que signifie (…)