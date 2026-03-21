La parole à Cara Tobe, membre de la direction de DSA

« Je m’appelle Cara Tobe. Je vis à Detroit, dans le Michigan, qui se trouve dans le nord du Midwest, à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Je suis membre du comité politique national de DSA (Democratic Socialists of America, en français : Socialistes démocratiques d’Amérique, Ndlr).

En tant que membres du comité politique national, nous avons d’autres responsabilités que la simple gestion générale de l’organisation. Au sein de cette instance, je suis également coprésidente chargée de la communication, et j’assure la liaison avec notre commission nationale du travail, avec notre commission internationale ainsi qu’avec notre commission écosocialiste.

DSA est une organisation qui compte plus de 100 000 membres à travers le pays qui militent bénévolement. Ainsi, même si je suis l’une des responsables de l’organisation nationale, j’ai également un emploi à temps plein en tant que barmaid .

Je voudrais vous parler un peu de ma section locale de DSA, celle de la région métropolitaine de Detroit. C’est la plus grande ville du Michigan. C’est aussi la ville d’origine de Rashida Tlaib, mais c’est aussi le siège de l’UAW, le syndicat des travailleurs de l’automobile.

La bagarre pour les services publics

La population de la ville est noire à plus de 77 %. Cependant, les banlieues autour de Detroit sont très riches. Et elles sont aussi très blanches. La ville est très ségréguée, en ce sens. Il y a également une importante population latino-américaine dans la partie sud-ouest de Detroit. Et juste à côté de Detroit, il y a une autre ville, qui est en quelque sorte sa ville jumelle, appelée Dearborn. Dearborn est la plus grande ville majoritairement d’origine arabo-américaine des États-Unis.

À (…)