Journée continentale pour le droit à migrer : meetings, manifestations dans dix pays des Amériques

Mexique

Contre la politique de Trump : pour le droit à migrer, contre les guerres

Lu dans La Jornada, 14 mars 2026

Cet après-midi, des professeurs de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, ainsi que des membres du Syndicat indépendant des travailleurs de l’Université autonome métropolitaine et des universitaires du Colegio de Bachilleres, se sont rassemblés devant la nouvelle ambassade des États-Unis au Mexique pour exprimer leur inquiétude face à « l’attitude très agressive » du gouvernement du président Donald Trump, qui a créé « une situation très complexe ».

L’avocat démocrate José Gonzalez Ruiz, professeur à la faculté d’économie de l’Université nationale autonome du Mexique (Unam), a déclaré au journal La Jornada que les politiques et les guerres de Trump et de ses alliés « tiennent le monde entier en haleine » et affectent l’économie et la sécurité mondiales.

Dans le cadre de la Journée pour le droit de migrer, pour les droits des migrants et pour la souveraineté des nations d’Amérique latine et des Caraïbes, les participants ont publié une déclaration affirmant que « inspirés par la résistance qui émerge parmi les syndicats, la jeunesse et d’autres secteurs aux États-Unis, nous élevons la voix contre les politiques du gouvernement de Trump et appelons à forger des liens de résistance et de solidarité sur le continent ».

La Journée continentale se déroule dans un contexte marqué par les bombardements contre l’Iran commencés le 28 février, le génocide en Palestine et l’attaque contre le Venezuela du 3 janvier, « des actions qui cherchent à terroriser les peuples du monde ».

Dans le cadre de cette (…)