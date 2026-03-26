Italie : victoire du « non » au référendum

Des rassemblements à l’appel de la CGIL et des partis d’opposition et d’autres à l’appel de Potere al Popolo, de l’USB et d’organisations étudiantes ont eu lieu lundi 21 mars. Ce référendum constitutionnel portant sur une réforme judiciaire s’est transformé en un verdict politique contre le gouvernement Meloni, avec 53,74 % de non.

La présidente du Conseil avait décidé, à quelques jours du vote, de s’impliquer personnellement dans cette consultation. Ce choix lui est revenu en boomerang. Le non l’a emporté !

Un désaveu cinglant pour Giorgia Meloni qui comptait sur la victoire de la réforme constitutionnelle déjà votée par le Parlement, point majeur de son programme et proposition phare de ses alliés de la coalition (…)