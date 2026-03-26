Italie : victoire du « non » au référendum

Un échec sans appel pour le gouvernement Meloni. Des milliers de personnes ont afflué dans les rues de Rome et dans d’autres villes aussitôt connu le résultat du référendum.

  • Actualité internationale, Italie
Suite à la victoire du non au référendum, manifestation à Rome : « Meloni démission » (photo Potere al Popolo).
Par Marie Stagliano
Publié le 26 mars 2026
Temps de lecture : 2 minutes

Des rassemblements à l’appel de la CGIL et des partis d’opposition et d’autres à l’appel de Potere al Popolo, de l’USB et d’organisations étudiantes ont eu lieu lundi 21 mars. Ce référendum constitutionnel portant sur une réforme judiciaire s’est transformé en un verdict politique contre le gouvernement Meloni, avec 53,74 % de non.

La présidente du Conseil avait décidé, à quelques jours du vote, de s’impliquer personnellement dans cette consultation. Ce choix lui est revenu en boomerang. Le non l’a emporté !

Un désaveu cinglant pour Giorgia Meloni qui comptait sur la victoire de la réforme constitutionnelle déjà votée par le Parlement, point majeur de son programme et proposition phare de ses alliés de la coalition (…)

Vous avez lu 20% de l'article. La suite est réservée aux abonnés. Pour accéder au contenu, vous pouvez :

Vous êtes déjà abonné ? Connectez-vous :