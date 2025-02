A Paris, rassemblement pour la libération du docteur Abu Safiya de Gaza

« Il est temps que le monde médical réagisse. » (Dr Pelloux)

En marge du rassemblement, le docteur Patrick Pelloux, président de l’Amuf (Association des médecins urgentistes de France) a accepté de répondre aux questions d’Informations Ouvrières.

Quelles sont les raisons de votre présence à ce rassemblement ?

Avec l’Association des médecins urgentistes, on a une histoire assez longue avec Gaza, notamment avec une association qui s’appelle Help doctors qui monte des opérations à Naplouse (Cisjordanie) et à Gaza. On a fait un partenariat avec la ville de Lille et Martine Aubry, on a formé au début des années 2000 une centaine de médecins et secouristes. Ils sont tous morts, j’en ai une grande peine. Les images terribles qu’on voit, c’est accablant. Ce qui s’est passé pour le docteur Hassam Abu Safiya, c’est un truc absolument fou. Ils massacrent tout le monde, ils ont systématiquement détruit les hôpitaux et maintenant Trump parle de déportation. Il est temps que le monde médical réagisse. C’est une histoire humaniste.

Vous allez vous rendre maintenant en délégation au ministère. Comment est ce que cela va se passer ?

On ne va pas être reçu évidemment. On se fait traiter d’antisémite, on se fait insulter mais je tiens à dire que je travaille avec beaucoup de médecins de religion juive qui ne sont pas israéliens, ils sont tous dans la détestation de Netanyahou. Cela doit être dit