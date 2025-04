Qui voudrait avoir le sort des retraités américains ?

La guerre économique engagée par l’impérialisme américain s’est traduite depuis le 3 avril par un effondrement boursier à l’échelle mondiale. Les valeurs françaises ont reculé de 7 %, perdant tout ce qu’elles avaient gagné depuis le début de l’année. Quant à la bourse américaine ? Les deux indices, S&P 500 (concernant les grandes entreprises) et le Nasdaq, ont chuté de 10 % en deux jours et cela continue. Le système est en crise et, par tous les moyens, rejette les conséquences sur toute la société.

Une chose ne peut manquer de frapper. C’est la réaction des retraités américains. Le Seattle Times du 4 avril rend compte :

« Pour David Chaffin, 64 ans, la nouvelle a rendu le sommeil difficile cette semaine. Cet habitant de Ballard avait prévu de prendre sa retraite en août. Aujourd'hui, ce plan est remis en question. Depuis le début de la semaine, la valeur de son compte d'épargne-retraite a chuté de 40 000 dollars. Il craint que les pertes ne s'aggravent avec l'entrée en vigueur des droits de douane.

(…) Joel Chapman, 52 ans, a commencé la semaine avec un sentiment d'appréhension. M. Chapman a travaillé chez Amazon pendant dix ans, jusqu'en 2022. Pendant cette période, il a mené une vie frugale avec l'intention de (…)