Bloquer Bayrou et sa méthode

Les journaux en font beaucoup pour expliquer que François Bayrou ne prend pas de vacances, il est au travail pour mettre en œuvre le plan lié à son projet de budget visant à « économiser » plus de 40 milliards d’euros dans le budget 2026.

Ce vendredi, tard le soir, il a adressé deux courriers aux organisations syndicales et patronales. Le premier est une lettre de cadrage pour la négociation qu’il leur demande d’ouvrir sur l’assurance chômage. Les « partenaires sociaux » ont jusqu’au 15 novembre pour se mettre d’accord. Entendons-nous bien, leur rôle est de se mettre d’accord… sur les décisions du gouvernement.

Le gouvernement leur demande 2,5 milliards d’économies de 2026 à 2029 puis 4 milliards par an à partir de 2030 pris sur les indemnités versées aux chômeurs.

Faute d’accord, il décidera lui-même et se passera de l’accord des « partenaires sociaux ».

Pour mémoire, le dernier accord date de fin novembre 2024 et décidait déjà des coupes à hauteur de 2,5 milliards d’euros. Insuffisant pour Bayrou, les milliards de l’assurance chômage issus des cotisations des salariés et des employeurs sont détournés pour financer le budget des armées, le budget de préparation à la guerre, comme annoncé par Macron, Bayrou et le chef d’état-major des armées à la mi-juillet. Détournés aussi pour abonder encore les milliards d’aides aux entreprises.

Le second courrier découle lui aussi directement du projet de budget de Bayrou : il demande, dans un document d’orientation adressé aux confédérations syndicales et au x organisations patronales de plancher sur la suppression de deux jours fériés dès 2026 pour faire 4,2 milliards d’économie dès 2026. Le journal Les Échos fait remarquer que cette somme correspond au manque à gagner consécutif à la suppression de l’impôt sur la fortune. L’échéance est fixée au 30 septembre.

4 milliards d’économies sur l’assurance chômage et 4,2 milliards issus de la suppression de deux jours fériés !

Tout cela est conforme à la méthode Bayrou, à la méthode de tous les gouvernements de la Ve République : s’appuyer sur la « stabilité » du dialogue social, enfermer les confédérations dans une nasse avec lettre de cadrage et échéancier pour appliquer ce qui a été décidé par le sommet des institutions. Quand il n’y a plus aucune marge de manœuvre dans les pseudos négociations la pratique contractuelle et la défense du paritarisme sont des mirages et la réalité est celle du corporatisme et de la subsidiarité.

« Nous sommes à un tournant social et démocratique »

Les confédérations ont réagi par un communiqué commun dès le samedi 9 août. Communiqué d’avertissement : « Nous sommes à un tournant social et démocratique », dénonciation de la « volonté explicité du gouvernement de revenir sur 70 ans de luttes et d’acquis sociaux ».

Elles annoncent qu’elles se réuniront le 1er septembre pour « examiner les moyens de réagir contre ce nouvel accès de brutalité envers la société et le monde du travail ». Ces deux courriers, précisent les confédérations, ne sont « qu’une première étape » de la mise en œuvre du plan Bayrou avant la réforme annoncée du droit du travail à la rentrée prévue pour poursuivre et aggraver les ordonnances Macron de pulvérisation du Code du travail.

Et il y a les salaires, les retraites, les services publics, la Sécurité sociale, l’école et les hôpitaux. « Les salariés ne se laisseront pas faire ». Y a-t-il un autre moyen de réagir que de bloquer le pays ? Y a-t-il un autre moyen pour les arrêter, arrêter les plans de destructions et de misère ?

Personne ne croit que la réaction efficace pourra être une journée d’action, ni même une succession de journées d’action ni qu’une pétition suffira. Il y a urgence.

Dans tout le pays, en plein été, dans tous les secteurs professionnels, travailleurs salariés et citoyens discutent, résistent et se regroupent au niveau des quartiers, des localités, des entreprises. Ils veulent tout de suite réunir les conditions pour mettre en échec le budget Bayrou, ils veulent l’abrogation de la réforme des retraites, ils veulent l’abrogation de la loi Duplomb et ils discutent de la date du 10 septembre ; ils s’en saisissent et s’organisent.

Ils veulent censurer ce gouvernement rejeté, le lien est établi entre son projet de budget qui agresse la population, sa politique de soutien à Netanyahou et son budget militaire. Ces discussions se mènent dans les syndicats, dans les partis, dans les manifestations et rassemblements.

Ce gouvernement et ses institutions sont en crise, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré la loi Duplomb réintroduisant les pesticides, sans doute effrayé par les plus de deux millions de signatures sur la pétition demandant son abrogation.

Oui, ce qui est nécessaire, ce qui est possible, c’est bloquer ce gouvernement, le bloquer par tous les moyens, la censure, la grève, les rassemblements, les manifestations, les blocages, le bloquer avec toutes les forces disponibles.