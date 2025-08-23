En plein cœur de l’été, on prépare le blocage du budget Bayrou !

Dans mon département, l’Essonne, nous nous sommes réunis deux dimanches de suite dans un parc pour discuter du blocage du 10 septembre. Malgré les vacances scolaires et la chaleur lors de la première réunion, étaient présents une soixantaine de Gilets jaunes, de militants LFI, de syndicalistes, de salariés du privé et d’agents publics, parmi les centaines de personnes qui participent aux discussions sur notre fil Telegram.

Dimanche dernier, donc le long week-end du 15 août, nous étions encore 35 et nous avons avancé sur l’organisation concrète du « blocage du pays » et des décisions ont été prises :

– La rédaction d’un tract pour informer sur le budget Macron-Bayrou, pour inviter les gens à nous rejoindre, en organisant sa diffusion massive, dans nos quartiers (boîtage, collages, ou porte-à-porte), dans les marchés, devant les gares, les écoles dès la rentrée, etc.

– La rédaction d’un petit vade-mecum pour expliquer comment faire grève, au verso du tract.

– Des réunions en AG de secteur (nous avons découpé l’Essonne en quatre) dimanche prochain pour organiser tout cela localement, et une AG départementale le dimanche d’après pour faire le point.

Nous nous sommes félicités des appels syndicaux à participer au 10 septembre, le « tous ensemble » étant vraiment important pour que le blocage soit réussi. Un participant a cependant alerté sur les journées d’action saute-mouton qu’il faudra à tout prix éviter et tout le monde a acquiescé.

Des actions autres que la grève ont été proposées (boycott des grandes enseignes, éteindre son portable, ne pas se servir de sa carte bancaire) mais nous avons décidé de mettre en avant d’abord la grève là où c’est possible.

Un boulanger a raconté comment les conditions de travail étaient devenues impossibles ces dernières années, et qu’on arrivait au bout de ce que la profession pouvait supporter. Une retraitée a évoqué la grève des pharmaciens pour appuyer sur le fait que toutes les professions étaient touchées, même celles que l’on pensait privilégiées.

Une enseignante s’est inquiétée que le 10 tombe un mercredi : les écoles étant fermées, il lui serait difficile de mobiliser ses collègues. Une autre enseignante a répondu qu’au contraire il faudrait profiter de ce temps libre pour organiser des rassemblements ou des occupations d’écoles, et pour sensibiliser les parents d’élèves. Un bibliothécaire a ajouté qu’il voulait bien organiser des gardes d’enfants pour ceux qui souhaitent participer aux actions le

10 septembre et les jours d’après.

Une économie de guerre qu’il faut stopper

Un militant syndical enseignant a dit qu’il participerait au 10 septembre et qu’il allait mener la discussion dans les instances de son syndicat car, selon lui, « le budget Macron-Bayrou va mener à des coupes budgétaires drastiques dans l’Éducation nationale qui manque déjà de tout. Il y a eu de très fortes mobilisations l’année dernière pour obtenir des postes, on va repartir de là. On veut de l’argent pour l’école, pas pour la guerre. »

Un militant LFI a rebondi immédiatement : « Les gouvernements du monde entier se préparent à la guerre, ils sont en train de supprimer des budgets et des postes partout pour la financer. Le budget Bayrou marque une étape : ça ne va pas être des restrictions budgétaires comme on a connu ces dernières années, ça va être dix fois pire, ils vont vraiment tout nous prendre si on les laisse faire ! ».

Nous nous sommes donc mis d’accord pour qu’apparaisse sur notre tract départemental notre opposition à la guerre, et notre exigence du retrait du budget Bayrou et quelques autres revendications qui nous semblaient primordiales pour tout le monde (défense des services publics, retraite à 60 ans, arrêt du génocide en Palestine…).

Et, dans l’objectif que chacun puisse aller discuter avec ses collègues pour préparer le blocage dans son entreprise ou son service, nous allons également proposer à la prochaine AG des déclinaisons de ce tract de base en y ajoutant une ou deux revendications sectorielles.

En bref, on se structure petit à petit et on organise l’élargissement de la mobilisation, chacun avec nos compétences, chacun avec nos expériences des bagarres précédentes, chacun avec nos réseaux, et c’est très porteur car on ne part pas de rien.

C’est ça aussi qui est nouveau, on vient tous d’horizons très différents, on n’est pas d’accord sur plein de choses mais on est tous d’accord pour stopper le budget de guerre parce que c’est une urgence vitale pour tout

le monde.