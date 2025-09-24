Grève et manifestations massives le 22 septembre en Italie contre le génocide à Gaza

Informations ouvrières et L’insoumission s’associent pour proposer des contenus. À retrouver sur les réseaux.

Près d’un million de manifestants ont répondu à l’appel de grève générale lancé par l’Unione Sindacale di Base (USB) lundi 22 septembre avec les dockers de Gênes, dont l’un des leurs, José Nivoi est actuellement embarqué sur la Global Sumud Flottilla. Un appel à tout bloquer (« Blocchiamo tutto ») pour soutenir la flottille, exiger la fin du génocide à Gaza et pointer la complicité de Meloni.

« Nous lèverons l’ancre plus tranquilles parce que nous savons que l’équipage à terre défendra à n’importe quel prix la Global Sumud Flotilla et le peuple palestinien » avait déclaré José Nivoi juste avant son départ.

Toute la journée du 22 septembre, des actions et des manifestations ont eu lieu dans soixante-seize lieux dans toute l’Italie « du Val d’Aoste à la Sicile » (USB) : le port de Gênes, Livourne et Marghera près de Venise ont été bloqués par des milliers de manifestants tout comme la gare centrale de Naples, envahie par des milliers de manifestants ou encore le périphérique de Rome. « Les manifestants ont traversé les voitures bloquées dans les embouteillages, recevant des applaudissements d’approbation de la part des automobilistes romains. » (Corriere della Sera). À Rome toujours, de nombreux bus ne circulaient pas et le service du métro était perturbé (AFP).

Des manifestations souvent massives et impressionnantes ont eu lieu dans les grandes villes du pays : des dizaines de milliers à Milan, Turin, Bologne, Parme, Pise, Bari, 100 000 à Rome, 20 000 à Palerme… Même à Sassari en Sardaigne !

À Rome, plusieurs points de rassemblement dans différents quartiers de Rome sont devenus le point de départ de tout autant de cortèges non autorisés qui convergeaient ensuite tous vers la gare de Termini. Des milliers de lycéens s’y sont rassemblés en brandissant des drapeaux palestiniens, aux cris de « Palestine libre ! ». Michelangelo, 17 ans, explique être là pour soutenir « une population qui est en train d’être exterminée. » Francesca, 18 ans, manifeste « pour la première fois », mais « ce qui se passe [à Gaza] est trop important », explique-t-elle.

Une mobilisation jeune et hors des cadres habituels

Potere al Popolo, organisation politique signataire de l’appel contre la guerre et qui sera présente au meeting du 5 octobre, était pleinement engagée dans l’organisation de cette mobilisation : « Nous ne nous reposerons pas tant que notre gouvernement continuera à être complice d’Israël, tant que tous les accords économiques et militaires ne seront pas résiliés, tant que le génocide ne cessera pas, tant que la Palestine ne sera pas libre. »

Une grève et une mobilisation large et très jeune qui a largement échappé aux cadres et aux structures traditionnelles, notamment syndicales comme le note ce correspondant de l’Opinion en Italie : « La grève générale convoquée par les syndicats de base (des organisations en dehors des grandes centrales traditionnelles) a été très suivie et a provoqué des perturbations dans les transports, l’éducation et les services publics. »

Le journal indépendant Il Fatto quotidiano insiste sur cette caractéristique du 22 septembre : « Il y a un fait politique qui concerne la gauche : l’absence de la CGIL (et des partis d’opposition), non pas de leurs sympathisants, venus en masse, mais des cadres, des dirigeants et des visages connus.

Aujourd’hui, sur la place, il y avait au contraire ceux qui manifestaient dès la première heure, ceux qui criaient leur indignation alors que tous les autres fermaient les yeux sur les attaques contre les hôpitaux, les massacres d’enfants et l’enfer quotidien déclenché par les forces israéliennes (IDF) contre les civils palestiniens. »