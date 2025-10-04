A propos du plan de Trump de mise sous tutelle de la bande de Gaza

Ceux qui pensent que le plan Trump-Netanyahou vise uniquement le mouvement Hamas se trompent ou veulent se tromper. Le fond du plan n’est rien d’autre qu’une tentative d’imposer une capitulation totale à l’ensemble du peuple palestinien et à la nation arabe, de l’océan au golfe, à travers ses régimes et ses dirigeants soumis et contrôlés de l’extérieur.

Même l’Autorité palestinienne, qui coopère en matière de sécurité et qui est née du processus d’Oslo, n’a pas été épargnée, puisqu’elle a accueilli favorablement le plan, bien qu’il l’exclue et lui impose des conditions humiliantes, comme si son destin était d’accepter l’humiliation même au moment où elle est écartée.

Ce plan n’est, en substance, qu’une version déformée d’Oslo, pire et plus humiliante encore. Son objectif est de consolider Israël en tant qu’État d’apartheid colonialiste et raciste, sous la tutelle coloniale américaine et occidentale qui impose aux Palestiniens les conditions de leur survie, sans leur accorder le minimum de reconnaissance d’un État ou d’une souveraineté.

Oui, sur le plan humanitaire, une lueur d’espoir se profile : l’arrêt des massacres et des destructions, ce à quoi aspirent de tout leur cœur et de toute leur âme les habitants de Gaza, et nous partageons leur sentiment de tout notre être. C’est compréhensible, c’est même leur droit naturel d’aspirer à ce que la machine à tuer s’arrête.

Mais derrière cette promesse humanitaire temporaire se cache une catastrophe politique majeure : la neutralisation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien et la suppression du droit de résister à l’occupation et à l’injustice.

Et pire encore, exiger des Palestiniens qu’ils cessent de poursuivre Israël sur le plan juridique et diplomatique, c’est-à-dire supprimer la seule carte morale et juridique qui leur reste, celle qui leur permet de continuer à œuvrer pour se débarrasser une fois pour toutes de leurs souffrances et de leurs tourments, et de réaliser leur droit à l’autodétermination.

Nous devons affronter la vérité avec courage : nous sommes confrontés à une défaite palestinienne et arabe, qui n’est bien sûr pas éternelle. La résistance, malgré sa grande ténacité et ses sacrifices, n’a pas réussi à imposer ses conditions politiques.

Les régimes arabes, malgré leurs richesses colossales et leurs innombrables moyens de pression, n’ont pas bougé le petit doigt, certains d’entre eux ayant même choisi de s’allier avec le meurtrier et de le noyer sous l’argent et les cadeaux.

Cependant, il y a en contrepartie une défaite israélienne plus profonde, non pas militaire mais morale. Israël est devenu un État paria, banni de la conscience mondiale, et est devenu un symbole de haine, de colonialisme et d’extermination, ce qui s’applique dans une large mesure aux élites occidentales sauvages qui soutiennent l’extermination.

C’est un moment de tournant historique : soit nous transformons cette défaite morale sioniste en une défaite politique qui renverse le système colonial et ségrégationniste et le remplace par un système démocratique et humain où tous vivent dans l’égalité entre la mer et le fleuve, soit nous la laissons se dissoudre dans le mirage des accords.

La bataille n’est pas terminée. Elle commence peut-être même maintenant, dans le domaine de la conscience et du mouvement populaire, civil et juridique. Le message du peuple palestinien aujourd’hui, ainsi que celui des êtres libres du monde entier, y compris des centaines de milliers de Juifs libres, est peut-être plus clair que jamais : si la résistance est contrainte d’accepter cet accord, dans le but de sauver des centaines de milliers de Palestiniens de la mort et du déplacement, il n’est pas permis de renoncer à la dernière carte, la carte morale et juridique qui dénonce le système d’extermination colonialiste et le poursuit dans toutes les instances. Y renoncer reviendrait à capituler, ce que notre peuple ne fera pas et que nos générations futures n’accepteront pas.