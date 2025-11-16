Conférence sociale sur les retraites et le travail : supercherie et arnaque !

Pour accompagner la manœuvre, combinée avec le PS, de la suspension bidon de la réforme des retraites, le Premier ministre a convoqué les « partenaires » sociaux pour discuter… de l’instauration d’un système par points et de la capitalisation.

Il est désormais entendu que la soi-disant suspension de la réforme Borne des retraites n’est qu’une supercherie, une manœuvre, un simple décalage, pour tenter de camoufler la décision des dirigeants socialistes de préserver coûte que coûte la stabilité politique c’est-à-dire l’existence du gouvernement Lecornu et son budget, de préserver Macron et sa politique.

Pour donner du corps et si possible de la consistance à la manœuvre, Lecornu, avec l’assentiment de la direction du Parti socialiste, a donc convoqué cette « conférence sociale sur le travail et les retraites » avec les « partenaires sociaux », dont la réunion inaugurale s’est tenue le mardi 4 novembre.

Prévue pour durer jusqu’à la fin de l’été 2026, la conférence n’a aucune « contrainte », pas de lettre de mission, il (…)