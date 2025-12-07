Non à la mise au pas de la jeunesse !

Après le discours commandé par Macron au chef d’état-major des Armées Mandon devant le congrès des maires où honteusement il demandait aux parents « d’accepter de perdre vos enfants, de souffrir économiquement », c’est cette fois le Bonaparte avorton lui-même qui a décliné devant un parterre au garde-à-vous et en pleine liturgie militaire à Varces, le 27 novembre le nouveau service militaire qui débutera en juin 2026.

Il ne s’agissait plus cette fois de stratégie (« Nous avons tout pour dissuader Moscou, ce qu’il nous manque, c’est la force d’âme ». Mandon devant les maires), mais d’entrée dans le vif de l’application, Macron s’en prenant directement – tout en restant jésuite parfois – à toute la jeunesse du pays : « donner une nouvelle épaisseur, endurcir l’esprit de résistance » !

De son discours il ressort que le service militaire sera « volontaire » dès juin 2026 (lire le communiqué du POI ci-dessous), tout en ajoutant qu’il (…)