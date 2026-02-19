Les délégués syndicaux d’IG Metall chez Ford à Cologne : « Non à une économie de guerre ! »

Par cette résolution, ils prennent clairement position contre la conversion des industries civiles à la production d’armements.

« Les délégués syndicaux d’IG Metall de l’usine Ford de Cologne sont très inquiets de la course aux armements mondiale et de la multiplication des conflits. En Allemagne, les premières usines sont déjà recherchées pour être converties à la production d’armements. Quiconque nous promet des emplois de cette manière exploite de façon méprisable les craintes existentielles des travailleurs de l’industrie automobile. Les armements ne garantissent pas la paix, mais préparent le terrain à la guerre.

Lorsque le gouvernement déclare l’“état d’urgence”, le droit de grève est restreint, des obligations de travail sont imposées et des prolongations extrêmes du temps de travail sont ordonnées. En “temps de guerre”, en vertu de la “loi sur la sécurité de l’emploi” (ASG), le service militaire obligatoire est imposé aux prétendus spécialistes de toutes les catégories professionnelles, sous peine d’emprisonnement.

Sur les champs de bataille du monde entier, des gens comme vous et nous mourons non pas pour des valeurs supérieures, mais pour les intérêts des grandes entreprises. L’industrie de l’armement célèbre des profits fulgurants. Le rétablissement de la conscription est en préparation afin que nos enfants, eux aussi, soient envoyés au front.

Nous ne l’accepterons pas ! L’armement et une économie de guerre sont contraires aux intérêts de nos collègues et de nos familles et contredisent les objectifs de notre syndicat. Réaffirmons notre slogan “Luttons pour chaque emploi” et œuvrons activement pour notre objectif de “Paix, désarmement et compréhension internationale” (statuts, article 2, Missions et objectifs d’IG Metall ).

Nous lançons un appel au conseil d’administration et à tous les membres d’IG Metall : non à la transformation en une économie de guerre ! »

