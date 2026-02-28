Après avoir déplacé depuis plusieurs semaines une grande partie de la flotte américaine dans le golfe Persique, et en dépit des risques d’explosion qu’une intervention militaire en Iran pourrait faire déboucher sur la région, Netanyahou et Trump ont donc décidé de bombarder en plein jour Téhéran ainsi que plusieurs villes Iraniennes.

Le prétexte ? La signature de l’accord sur le nucléaire, pour lequel Trump exige une « capitulation » de l’Iran, selon les mots rapportés par son envoyé spécial, Steve Witcoff.

Trump vient de s’adresser aujourd’hui en ces termes au peuple iranien : « L’heure de votre liberté est à portée de main ». Toute l’histoire récente démontre le contraire, avec les conséquences dramatiques que l’on peut constater pour les peuples.

Après dix ans de guerre et des centaines de milliers de morts en Afghanistan, les États-Unis se sont retirés en laissant le pays exsangue aux mains des Talibans. L’intervention militaire en Irak en 2003 a disloqué le pays et la Syrie est en train de connaître le même sort.

Qui peut croire que ces deux assassins, Trump et Netanyahou, exterminateurs du peuple palestinien, bombardent pour sauver les Iraniens de la situation terrible dans laquelle ils se trouvent depuis des années, conséquence aussi du blocus ?

Ce qui détermine les interventions impérialistes n’a rien à voir avec le droit des peuples et la démocratie, mais tout à voir avec la défense de leurs propres intérêts contradictoires avec ceux des peuples.

Pour sa part, le POI est résolument avec le peuple iranien, pour son droit à décider et à disposer de lui-même, et pas sous les bombes des assassins.

Arrêt immédiat des bombardements ! Non à la guerre contre l’Iran !