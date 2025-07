Transcription de la contribution orale de l’historien israélien Ilan Pappé à la journée d’étude de la Campagne pour un seul État démocratique qui s’est tenue à Haïfa le 5 juillet 2025

Je voudrais ajouter quelque chose à propos de l’initiative « deux États dans une seule patrie », qui me semble assez attrayante pour certains parmi les Palestiniens de l’intérieur, et mettre en garde contre cette initiative. Il s’agit de la même idée que la solution à deux États, mais sous une forme ou une version différente. Il y a une différence fondamentale avec l’initiative démocratique dans un État unique ou l’initiative au moment de la charte de l’OLP en 1964 ou 1968. La principale différence est que toutes ces idées de deux États, deux États dans une seule patrie, sont censées parler de l’égalité des droits nationaux, des droits collectifs.

Mais l’État démocratique unique, les anciennes idées de l’OLP en 64 et 68, parlent d’égalité entre les personnes, et non entre deux nations ou deux collectivités. Car il ne peut jamais y avoir d’égalité entre un groupe de personnes, qui sont des colons, venus d’Europe à la fin du XIXe siècle et qui sont maintenant la troisième génération, d’une part, et le peuple autochtone de Palestine, qui souffre depuis 120 ans de colonisation, de nettoyage ethnique et maintenant de génocide. Il ne faut donc pas créer une entité, peu importe qu’elle ait une seule patrie ou qu’elle soit séparée par la frontière d’un autre État, qui conserve l’idéologie de la dépossession, du colonialisme, de la suprématie, et qui laisse les Palestiniens à nouveau à la merci de l’autre groupe de personnes qui est arrivé à la fin du XIXe siècle, parce que l’Europe ne savait pas comment résoudre ses propres problèmes d’antisémitisme.

Nous devons donc nous méfier de toute solution politique qui reprend les mêmes idées que le soi-disant processus de paix qui a échoué jusqu’à aujourd’hui, qui ignore la colonisation de la Palestine, qui ignore l’idéologie sioniste en tant qu’idéologie raciste et suprémaciste.

À moins d’éradiquer cette idéologie de notre vie, et à moins de respecter le principe d’égalité en tant qu’individus, en tant qu’êtres humains, à moins de faire cela, vous conservez la structure du pouvoir qui existe encore aujourd’hui. Et c’est ce que feront les deux États dans une seule patrie.

Ils conserveront le pouvoir. Avec un peu de chance, il y aura un nombre relativement important de sionistes sympathiques, de sorte que cela ne changera pas grand-chose. Mais si l’on observe les tendances au sein de la communauté juive, il est très clair qu’une communauté juive en Palestine qui est reconnue comme une communauté nationale a tendance à être aujourd’hui encore plus extrême, plus fanatique et plus déterminée à éliminer les Palestiniens, même s’il existe un groupe de personnes qui ne pensent pas comme cela.

Il n’y a pas d’autre solution. Nous l’avons vu dans l’apartheid en Afrique du Sud. Il faut dire au groupe qui a régné sur votre vie au nom du nationalisme, de manière oppressive et ségrégationniste, qu’il doit désormais s’habituer à vivre en tant que personnes égales au sein d’un pays décolonisé.

Et ce sont les peuples colonisés qui détermineront le régime, le caractère du pays, et qui aspireront à vivre avec eux, mais selon les principes de la décolonisation, de la justice transitionnelle, de la réparation des torts du passé et de l’égalité. Rien de tout cela ne fait partie de l’initiative des deux États dans une seule patrie, qui, comme je le dis, est peut-être une version plus douce et plus agréable de la solution à deux États. Assez avec cela.

Nous avons tous souffert de ce discours sur la solution à deux États, de l’objectif de sa mise en œuvre. Elle a donné à Israël l’immunité pour étendre les colonies, poursuivre le nettoyage ethnique, et sous ce prétexte, ils parlent maintenant de l’avenir de Gaza d’une manière qui ne fera rien pour empêcher de nouvelles actions israéliennes d’oppression et de colonialisme.